Neurochirurg: Pleister kan hersenvliesontsteking voorkomen

Ongeveer één op de vijftien patiënten krijgt te maken met hersenvochtlekkage na een hersenoperatie. Dat kan vervelende gevolgen hebben voor de patiënt. Van Doormaal legt uit hoe een lekkage kan ontstaan. ,,Onze hersenen drijven in 600 cc hersenvocht. Ieder uur wordt er 20 tot 30 cc hersenwater aangemaakt en afgevoerd. In 24 uur is dus al het hersenvocht ververst. Tijdens een hersenoperatie wordt het hersenvocht afgetapt, zodat we goed bij de hersenen kunnen komen. Na de operatie maakt het lichaam automatisch direct weer hersenvocht aan. Als de wond die achterblijft na een hersenoperatie niet goed gesloten is, kan dat nieuwe hersenvocht door de wond gaan lekken.”