Neuroloog wil bestrijdingsmiddelen in de ban: ‘In vredesnaam, laat mensen niet onnodig Parkinson krijgen’

‘Helemaal gifvrije planten in het tuincen­trum is een utopie’

30 januari De Nijmeegse afdeling van natuurorganisatie IVN deed vorige week een opvallende oproep: ‘Koop geen giftige planten meer bij tuincentra’. Het zorgde voor de nodige ophef, want kunnen we - als de winkels weer open mogen en het voorjaar lonkt - nog wel die heerlijk ruikende lavendelplant of hortensia op een verantwoorde wijze aanschaffen?