Nick beleefde traumatische tijd op schippersinternaat: ‘Nadat ik overgaf, moest ik de kots opeten’

Jan (71) vond 50 jaar oud geboorte­kaart­je op deurmat en weet nu wie ‘baby’ Ingrid is

Het grote mysterie rondom het vijftig jaar oude geboortekaartje van ‘baby Ingrid’ uit Beekbergen, dat twee weken geleden plotseling op een deurmat in Oudewater lag, is opgelost. Ingrid, die inmiddels in Wapenveld woont, heeft zich gemeld bij Jan van Dijk (71) die het geboortekaartje vond.

11 januari