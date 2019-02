Nico heeft een cockpit en vliegt daarmee rond in zijn eigen huis

VideoElke dag vliegt Nico Weesjes de wereld over in een zelfgebouwde cockpit met flightsimulator. En als zijn vrouw koffie voor hem heeft, drukt hij gewoon de pauzeknop in.

,,Dames en heren, gezagvoerder Nico Weesjes wenst u een prettige vlucht.'' De motoren ronken, het vliegtuig maakt vaart en de Schipholtoren flitst voorbij. De neus gaat omhoog, en de 'passagier' krijgt het bekende gevoel van opstijgen in de maag. De kist van Weesjes zweeft echter niet in de lucht, maar staat op de grond. In een huis grenzend aan weilanden in Kamerik, vlak bij Woerden.

Nico Weesjes (74) begon in april 2009 met het bouwen van een vliegtuigsimulator. Weesjes heeft nu een eigen cockpit in een aparte kamer op de begane grond van zijn huis. Hij vliegt wekelijks rondjes met zijn KLM Boeing 737 en spendeert uren aan het knutselen aan het toestel en de programmering. De voormalig interieurbouwer vloog voor zijn werk de halve wereld over. In een vliegtuig zitten als passagier was niet genoeg; hij haalde zijn vliegbrevet.

Af en toe vloog hij met een Piper Aircraft naar klanten in Groningen. Maar door de drukte - Weesjes had een eigen bedrijf - maakte hij niet genoeg vlieguren, waardoor zijn brevet verliep. ,,En dan is een cockpit in je huis de oplossing.'' Weesjes wil zo veel mogelijk echte materialen gebruiken. Op de stoelen zaten ooit echte piloten; de zwemvesten hangen er nog onder. Af en toe krijgt hij hulp van andere bouwers. Hij kent ze van FS Friesland, een club van 'simmers', simulatorbouwers.

In de KLM-cabine met flightsimulator, waar hij tien jaar lang aan bouwde.

Software

Voordat de cockpit er was, had de Kameriker een computer om mee te vliegen. ,,Maar zo'n cockpit maakt het natuurlijk veel echter.'' De software die Weesjes gebruikt voor zijn vluchten is allang niet meer standaard en heeft veel uitbreidingspakketten. ,,Dan zie je alles veel gedetailleerder.'' Als we over Amsterdam vliegen, wat eigenlijk niet mag - 'We doen het, want ik ben toch geen echte piloot' - rijden er auto's en vliegen er vogels. Er komt steeds nieuwe software bij. Weesjes: ,,Als je op Sint Maarten landt, zie je ook echt mensen op het strand. Nog niet alles doet het; er zit een foutje in mijn landingsgestel. Daar moet ik naar kijken.''

Joke (67) kijkt naar haar man, die achter de stuurknuppel zit. Op de vraag hoeveel alles heeft gekost, begint ze te lachen. ,,Alle hobby's kosten geld. Maar voor wat hier staat, kunnen we een leuk autootje kopen.'' Het is niet alsof het stel elkaar nauwelijks meer ziet. Joke: ,,Er zit geen knop voor de stewardessen in de cockpit. Dus als ik koffie heb, roep ik dat naar hem en dan drukt hij op de pauzeknop. Na de koffie kan hij dan weer verder vliegen.'' Af en toe vliegt ze mee. Nico heeft niet vaak een copiloot. ,,Ik vlieg nog niet héél veel, maar ben vooral aan het bouwen. Het geeft voldoening iets te maken wat zo complex is, dat je er vervolgens mee kunt vliegen.'' Het mooiste compliment dat de hobbypiloot kreeg, was van iemand die luchtziek werd. ,,Dan is het wel heel realistisch! Een dochter van een kennis zat ooit naast me. Zij had vliegangst. Daar is nu ze vanaf.''

Op de schroot

Toen Nico en Joke Weesjes zeven jaar geleden van De Meije naar Kamerik verhuisden, moest er in het nieuwe huis wel ruimte zijn voor de simulator. ,,We hebben 'm in onderdelen hierheen verhuisd en weer opgebouwd.'' Joke: ,,Ik heb hem gevraagd een onderdelenboek te maken. Als hij er niet meer is, is het zonde als de cockpit met hem op de schroot belandt. Dan moet iemand 'm uit elkaar kunnen halen, weer in elkaar kunnen zetten en er ook plezier mee kunnen hebben.”

Op de foto wordt het toestel gestart vanaf luchthaven Schiphol.

Alles zit erop en eraan in Nico zijn cockpit.