Nico laat elke dag zijn papegaaien en kaketoes uit: ‘Ik ben helemaal betoverd door die vogels’

,,Kom maar Roffa, kom!’’ roept Schrauwen (36) in sappig Rotterdams naar de groene ara die vanuit de volière in zijn achtertuin naar een lantaarnpaal voor het huis is gevlogen. ,,Je ziet wel waarom hij Roffa heet, hè? Ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Met dat groen-wit-groen in zijn vacht was dit een perfecte naam.’’