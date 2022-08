Niels gaat iedere maand naar Disneyland Parijs: 'Prijzige hobby, maar we krijgen er zoveel voor terug’

met video Man (29) uit Zwolle opgepakt voor brandstich­ting en opruiing bij boerenpro­tes­ten

Een 29-jarige man uit Zwolle is gisteren aangehouden in Zwolle voor opruiing en brandstichting tijdens de boerenprotesten. Hij was betrokken bij het protest op de A28 bij Rogat woensdag.

30 juli