Niemand zag aankomen dat hun vrolijke klasgenoot een eind aan zijn leven zou maken

Iedereen moest naar school komen voor een mededeling, vertelt docent Marjolein in ‘t Veld over die morgen in oktober dat zij de klas moest vertellen dat hun studiegenoot was overleden. ,,We hebben veel gepraat, we hebben een tafel ingericht met een foto, een kaars en een herdenkingsboek waar iedereen iets in kon schrijven.’’ Drie klasgenoten konden naar de uitvaart. ,,Daarna hebben we hier bij Zadkine met z’n allen geproost op z’n leven.’’ Daarmee was het voor de tieners niet klaar.