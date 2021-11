‘Niet doen’, zegt Bruls tegen kroegbazen die overwegen na 20.00 uur open te blijven

,,Niet doen’’, zei Bruls bij televisieprogramma WNL over horecaondernemers die mogelijk ook overwegen om zich niet aan de regels te houden. ,,In mijn stad weten ze het. Kroegen die zich moedwillig niet aan de regels houden, gaan gelijk dicht. En dan niet voor één avond. Misschien volgt dan ook nog een boete.’’

In Breda bleven de kroegen langer dan 20.00 uur open, en in Leeuwarden vonden na de kroegsluiting rellen plaats. Elders in het land waren volgens Bruls kleine incidenten, zo was het bijvoorbeeld op Urk ‘onrustig’. Maar in veruit de meeste steden hielden de meeste horecaondernemers zich goed aan de nieuwe milde lockdownregels. ,,De meeste horecaondernemers volgen de regels op, maar het borrelt wel. Er is veel teleurstelling’’, aldus Bruls. Hij vond dat de eerste avond van de nieuwe lockdown ‘in zijn algemeenheid goed was verlopen.’

De open kroegen in Breda noemde Bruls ‘niet fraai’. Maar de voorzitter van het veiligheidsberaad had ook begrip voor de Breda burgemeester Paul Depla. ,,In zijn stad was eerder op de dag, bij de Sinterklaasintocht, veel politie-inzet nodig. Dan heb je niet genoeg mensen tot je beschikking.’’

In de toekomst sluit Bruls een 2G-beleid niet uit, waarbij een strikter onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, zoals in Oostenrijk wordt ingevoerd. ,,Het gaat ontzettend ver, en ik mag hopen dat het niet nodig is. Maar aan de andere kant, als we niet in staat zijn om ons gedrag aan te passen, moet je de juiste maatregelen nemen. Waar het ons burgemeesters om gaat: maak heldere keuzes. Dus kies voor een 2G-beleid, óf een langere lockdown, waar iedereen last van heeft.’’ De oproep voor een heldere keuze was aan de nationale overheid gericht.