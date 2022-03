Niet door Poetin, maar door een appje verdween de lach van mijn gezicht

,,Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht’’, galmde het keihard door de kroeg. En daar, in het hart van Oeteldonk, zong ik mee, samen met tientallen andere carnavallers. Want die ‘jij’ in de hit van John de Bever sloeg op dit moment op álles. Op de pandemie die nu weliswaar uitgeraasd lijkt, maar zo veel dood en verderf heeft gezaaid. Op die oorlogszuchtige zak van een Poetin. En op het nieuwste klimaatrapport van de Verenigde Naties. Deprimerender dan ooit. Om van te huilen is het allemaal, maar tijdens dit heerlijke dagje carnaval kreeg dat alles die lach dus niet van ons gezicht. Nu even geen zorgen, maar feest. En hoe!



In dat café stond ik arm in arm met mijn oude maatje van de studie journalistiek in Tilburg. Dik vijftien jaar geleden is het dat we samen dag in dag uit leefden alsof het onze laatste dag was. Dat geen vent die lach van ons gezicht kreeg. Nou ja, soms wel, maar nooit voor lang. Geweldige herinneringen, mooi was die tijd. Maar toch verloren we elkaar uit het oog. Ik zat als jonge moeder liever thuis op de bank met mijn kersverse baby, zij was als een nachtvlinder die bleef fladderen.