Niet eerder viel er zoveel regen in de zomer en er zijn nog meer buien op komst

In de zomer van 2006 viel op veertien dagen meer dan vijftig millimeter ergens in ons land. De derde plaats is voor 1917 met dertien lokaal zeer natte dagen. ,,De hoogste etmaalsom neerslag is deze zomer gemeten in Bergen (Noord-Holland). Daar viel maar liefst 116 millimeter regen", aldus Schröder.



Het waren deze zomer bijna altijd lokale pittige buien die voor het record hebben gezorgd. Het aantal dagen waarop ergens in ons land veel neerslag valt, neemt in de toekomst ook nog eens toe. Dit heeft te maken met het opwarmen van de aarde. ,,Wanneer lucht warmer is, past er meer waterdamp in. Buien kunnen daardoor in warme lucht veel meer neerslag produceren dan in koudere lucht. Dit is de reden waarom in de zomer veel vaker sprake is van wateroverlast dan in de wintermaanden", aldus de weerman. ,,Door het opwarmen van de aarde kan lucht in de toekomst nog meer waterdamp bevatten, waardoor buien nog zwaarder kunnen worden en zware buien ook steeds vaker voorkomen. Warme en vochtige lucht is tenslotte brandstof voor pittige buien.”