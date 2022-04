Niet eerder zo’n koude nacht op 3 april: -6,3 graden in Deelen, Winterswijks record uit 1909 uit de boeken

Met -6,3 graden op meetpunt Deelen is het de koudste 3-aprilnacht ooit gemeten, zo meldt Weerplaza. Na de vele datum-warmterecords is er nu sprake van een datum-kouderecord. Daarmee is 113 jaar oud Winterswijks record verbroken.

Afgelopen nacht daalde de temperatuur in Deelen naar liefst -6,3 graden. Niet eerder was het zo koud in ons land op 3 april. Ook in Enschede, Hupsel (Achterhoek), Herwijnen (Betuwe) en in Eindhoven vroor het matig met minima tussen -5 en -6 graden.

Het laatste record werd in 1909 gevestigd. Toen werd in Winterswijk op deze datum -5,5 graden gemeten. In De Bilt werd geen record gemeten. Daarvoor moest het in De Bilt kouder worden dan -4,8 graden. De minimumtemperatuur daar tot dusver deze nacht is -4,0 graden.

Volledig scherm © Weerplaza

Vorstdagen in april zijn overigens niet heel bijzonder. Vorig jaar april noteerde Eelde zelfs achttien dagen met een minimumtemperatuur beneden het vriespunt. In Hupsel kwam het tot zeventien vorstdagen en in Heino zestien. In april 1917 werd in Eelde een recordaantal van twintig vorstdagen genoteerd.

Volgens weerman Raymond Klaassen van Weerplaza hoeven we niet bang te zijn dat het komende nacht weer zo koud wordt. ,,We zijn dan verlost van de kou, maar het wordt wel kletsnat. We gaan van het winterweer naar de herfst. De hele week is het wisselvallig weer.”