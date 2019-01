Nieuw: de gesproken rouwkaart

In de in veel opzichten nog traditionele uitvaartbranche is het een vernieuwend product. Het Ollandse bedrijf Spulex Uitvaartmedia lanceert nu de gesproken rouwkaart, die via Whatsapp, mail, sociale media of elk ander online-kanaal verstuurd kan worden.

Een digitale rouwkaart wordt inmiddels op meerdere plekken aangeboden, de gesproken rouwkaart of dankbetuiging nog niet. Voor zover bekend is het Spulex-product wereldwijd een noviteit. ,,Al moet je ‘wereldwijd’ dan wel met een korreltje zout nemen”, nuanceert eigenaar Hans Kuyper met een glimlach. ,,Want het versturen van rouwkaarten, zoals wij dat gewend zijn, is zeker niet overal ter wereld gemeengoed.”

Kuyper (73) stopte vorig jaar na dertig jaar met zijn bedrijf in onder meer grafmarkeringen en kistplaatjes. Het idee voor een gesproken rouwkaart lag op de plank. ,,Al een tijdje", vertelt de Ollandse ondernemer. ,,Vier jaar geleden had ik al een versie klaar, maar daar was ik nog niet tevreden over. Nu was de tijd rijp om daarmee verder te gaan.”

Enorme berg papier

De online-rouwkaartenmarkt zal alleen maar groeien, is Kuypers overtuiging. ,,We worden met z’n allen steeds milieubewuster. Reken maar uit; in Nederland overlijden per dag zo'n 400 mensen. Dat zijn een kleine 150.000 overlijdens per jaar. Gemiddeld worden per overlijden zo’n 75 rouwkaarten verstuurd. Dat zijn er elf miljoen per jaar. Plus elf miljoen enveloppen. Een paar weken later kiest de helft van de nabestaanden voor een dankbetuiging, nog eens 5,5 miljoen kaarten en enveloppen. Dan spreek je over een enorme berg papier.”

De gesproken rouwkaarten of dankbetuigingen kunnen geheel naar eigen inzicht samengesteld worden via de website spulexvoice.nl. Je kunt een persoonlijke tekst aanleveren, maar in een speciaal digitaal boekwerk staan 1400 voorbeeldteksten en –gedichten. Ook is stemmige achtergrondmuziek beschikbaar.

Wennen

De gekozen teksten en praktische informatie van uitvaart of crematie worden vervolgens ingesproken door professionele voice-overs. Kuyper: ,,We hebben er nu vijf; drie heren en twee dames. Dat is nog best een lastige selectie, want ze moeten altijd beschikbaar zijn. De kracht van dit product zit deels in snelheid, dus ook op eerste kerstdag en zondag moeten de voice-overs klaar staan.”