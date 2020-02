Nieuw experiment om zorgleerlingen in gewone klas te houden

Er komt een nieuw experiment om leerlingen van speciale en reguliere scholen meer te mengen. Daarmee wil onderwijsminister Slob ontdekken wat er nodig is om meer kinderen die extra hulp nodig hebben in de gewone klassen te houden.

Dat zei de minister op het congres ‘Naar inclusiever onderwijs’ in Bussum. Een eerdere proef bleek ‘te knellend’ door ‘heel stevige voorwaarden’. Die proef gaat nu vier jaar langer door, maar zonder die strakke regels.

Het experiment is bedoeld om leerlingen van speciale scholen meer te kunnen uitwisselen met ‘gewone’ scholen. Nu bestaan er twee gescheiden systemen, met eigen regels en eigen financiën: het speciaal onderwijs en de ‘gewone’ scholen. Tijdens het experiment gaan scholen op zoek naar manieren om meer samen te gaan en ervoor te zorgen dat meer kinderen die nu in het speciaal onderwijs zitten tóch in gewone klassen kunnen blijven. De minister wil weten wat er nodig is om leerlingen wél meer te mengen.



Bij de proef die de afgelopen jaren liep moesten scholen voor deelname beslissen of ze hun speciale scholen na vier jaar zouden opheffen. Dat was op veel locaties een belemmering, waardoor ze niet durfden te experimenteren. Minister Slob wil die knellende voorwaarden schrappen, zodat scholen écht kunnen uitzoeken wat ze nodig hebben. Ook hoopt hij dat scholen die ervaringen vervolgens met elkaar gaan delen. Slob hoopt dat scholen zich nog voor de zomer kunnen aanmelden.

Druk

De komende maanden evalueert het ministerie van Onderwijs de Wet passend onderwijs die in de zomer van 2014 is ingevoerd. Het idee was dat er meer kinderen die extra zorg nodig hebben op gewone scholen zouden blijven. Tot dusver blijkt echter dat het speciaal onderwijs juist groeit en het aantal thuiszitters onverminderd hoog blijft. Leraren klagen over de hoge werkdruk en stellen dat ze geen enkele leerling de aandacht kunnen geven die hij of zij nodig heeft. ,,Ik weet dat er druk op de Wet passend onderwijs staat en dat er geluiden zijn dat het helemaal misgaat. Maar ik vind een goede evaluatie nodig. We moeten weten waarom iets niet lukt”, aldus Slob.

