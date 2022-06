Nieuw hek om kliniek was nog niet klaar: ontsnappen was voor beruchte tbs’ers doodsimpel

Video LIVE | Vertragin­gen nemen af maar nog veel tractoren op de weg, gewonden na ongeluk met tractor op A12 bij Ede

De wegblokkades door tractoren bij Emmeloord en Lelystad zijn voorbij en de rijstroken in beide richtingen zijn weer vrij. De A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn is in beide richtingen ook weer vrijgegeven, meldt Rijkswaterstaat. Vertragingen nemen overal af, maar de overheidsdienst waarschuwt dat op veel plekken nog tractoren op de weg zijn en raadt daarom aan de rijstijl aan te passen. Bij een ongeluk met een tractor op de A12 bij Ede zijn drie gewonden gevallen. De weg is dicht richting Utrecht. Mis niks van het protest met ons liveblog.

19:29