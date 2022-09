Nieuw onderzoek maakt afspraken nóg lastiger: ‘De stikstofkraan moet snel dicht’

Wetenschappers onderzochten het effect van stikstof op bepaalde plantensoorten. Uit het onderzoek, waarover de NOS vrijdagmorgen berichtte, blijkt dat sommige soorten meer last hebben van allerlei stikstofverbindingen als ammoniak dan gedacht. Nederland maakt ook gebruik van dat soort methodes om de maximale uitstoot te bepalen in de buurt van natuurgebieden.

Volgens Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit Leiden, laat het onderzoek zien dat de natuur kwetsbaarder is dan gedacht. En dat de natuur verslechtert door bijvoorbeeld droogte en klimaatverandering. Sommige natuursoorten kunnen daardoor minder stikstof aan dan een paar jaar geleden. ,,De consequentie kan zijn dat we de uitstoot van stikstof nog verder moeten reduceren.’’

Grens lager

Door Nederlandse ecologen is de kritische depositiewaarde (kdw) bedacht: een maatstaf die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied kan verdragen. Die is opgesteld aan de hand van internationaal onderzoek. ,,Uitgaande van de nieuwe inzichten wordt de grens van wat de natuur in een lokaal gebied aankan in sommige gebieden lager”, zegt Wim de Vries, hoogleraar integrale stikstof-effectanalyse van de Wageningen Universiteit.

Het kabinet heeft zich voorgenomen om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren en 74 procent van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische norm te krijgen. De Vries: ,,Met deze nieuwe cijfers lukt het misschien niet die afgesproken 74 procent te halen, maar bijvoorbeeld wel 60 of 70 procent.’’

De vraag is echter wat we nu met die informatie moeten. Want met de helft stikstofreductie - die het kabinet zich heeft voorgenomen - lukt het volgens De Vries al om veel natuur onder de norm te krijgen. Volgens hem gaat het überhaupt niet lukken om ieder natuurgebied onder die kritische waarde krijgen. ,,Zelfs niet als we Nederland allemaal zouden verlaten, want er komt ook veel stikstof uit het buitenland overgewaaid.’’

Hoe erg zou het zijn als die 74 procent niet gehaald werd? Dat is volgens De Vries ‘vooral een politieke discussie’. ,,Belangrijkste blijft dat het heel hard nodig is om de stikstofuitstoot te reduceren. Dit nieuwe rapport kan een juridische strijd opleveren, want de kdw is wel verankerd in onze wetgeving.’’

Vraag is of het Nederlandse beleid op korte termijn veranderd moet worden. Erisman: ,,De minister heeft ingezet op een stikstofreductie waarmee je 81 procent van de natuur tegen stikstof beschermt, terwijl het doel 74 procent is. Hier zit nog de nodige marge in.’’

Marges

Ook minister Christiane van der Wal (Natuur en Stikstof) benadrukt dat er ‘marges’ zijn. Zij weet nog niet hoe het nieuwe rapport uitpakt voor Nederland. ,,Eerst moet de Nederlandse wetenschap bekijken wat dit voor onze natuurgebieden betekent. Dat kan echt per gebied verschillen.’’ Al toont het rapport voor Van der Wal aan dat ‘de natuur heel snel hersteld moet worden’. ,,De stikstofkraan moet snel dicht.”

Het rapport komt uitgerekend in de week dat boeren is toegezegd om de methode waarmee Nederland kijkt naar de stikstofneerslag nog eens onder de loep te nemen. Boerenorganisaties noemen het ‘erg toevallig’ dat net na die toezegging er weer nieuwe wetenschappelijke bevindingen liggen. Volgens Van der Wal ‘moeten we nu heel snel zicht krijgen op duidelijkheid voor de boeren’. ,,Zodat we snel beleid kunnen aanpassen als het nodig is.’’ Volgens Natuur & Milieu wordt de haast om de stikstofuitstoot aanzienlijk te verminderen steeds groter. Directeur Marjolein Demmers: ,,Dit rapport onderstreept hoe slecht ophoping van stikstof in de natuur is.”

