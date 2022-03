Nieuw online platform voor Oekraïense vluchtelingen en Nederlanders die willen helpen

Voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die hen wil helpen, is er nu een nieuw online platform, RefugeeHelp. Koningin Máxima was aanwezig bij de lancering.

Op RefugeeHelp, dat vandaag live ging, zijn initiatieven, instanties en organisaties te vinden, plus de regels en voorzieningen die op dit moment gelden voor vluchtelingen uit Oekraïne. De informatie is in het Oekraïens, Russisch, Engels en Nederlands.

De site, een initiatief van Vluchtelingenwerk samen met het bedrijf SparkOptimus, werd vrijdagmorgen officieel in gebruik genomen door koningin Máxima in aanwezigheid van staatssecretaris Eric van der Burg, de Haagse burgemeester Jan van Zaanen en de kopstukken van Rode Kruis, TakeCarebnb, Leger des Heils en Vluchtelingenwerk, de vier organisaties die nauw samenwerken bij de opvang.

Doordat Oekraïners vrij mogen reizen in Europa hoeven ze geen asiel aan te vragen. Dat scheelt rompslomp, maar maakt ook dat ze niet ‘zichtbaar’ zijn als ze zich niet laten registreren. Daardoor is het ook lastiger om vluchtelingen te informeren over waar ze terecht kunnen of heen moeten. Hoe zit het met werk, rechtsbijstand, onderwijs? Wat te doen met huisdieren? Waar kun je luiers en babymelk kopen? Ook te vinden op de site: dat er in Nederland zoiets bestaat als de Speelotheek, waar je speelgoed kunt lenen. En fietslessen. Misschien wel het meest nuttig: op elke pagina met informatie is ook een vakje vrijgehouden waar de bezoeker zelf iets kan tikken: ‘Mis je hier nog iets? Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen.’

,,De site is geheel opgebouwd vanuit de vluchteling”, zei directeur Frank Candel van Vluchtelingenwerk. Hij zal voortdurend worden aangevuld met nieuwe informatie. Ook wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen wat de overheid doet, en wat particuliere initiatieven zijn. Nu de site er eenmaal is voor Oekraïners, gaan er ook versies komen voor vluchtelingen uit andere landen, zei staatssecretaris Van der Burg. ,,Laten we niet vergeten dat er elke dag ook nog vluchtelingen aankomen uit andere landen waar oorlog is.”

De welkomstboodschap van RefugeeHelp in het Oekraïens:

Ласкаво просимо в Нідерланди! RefugeeHelp - це стартова онлайн-платформа для українських біженців у Нідерландах і для всіх, хто хоче допомогти.

(Welkom in Nederland! RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten).

