Nieuw vechtgala met Rico Verhoeven en Badr Hari in GelreDome? ‘Bij ons is niets bekend’

Update/VideoAMSTERDAM/ ARNHEM - Kickboksorganisatie Glory heeft een nieuw groot vechtgala in december aangekondigd waarbij Rico Verhoeven en Badr Hari aanwezig zijn. De locatie is nog onbekend en Glory heeft ook nog niet bekend gemaakt of de aartsrivalen tegenover elkaar staan.

Dit omdat ook Jamal Ben Saddik in het programma is opgenomen en de Belgische Marokkaan al lange tijd wacht op zijn beloofde titelgevecht tegen Verhoeven.



Qua aantrekkingskracht heeft de partij ‘Badr vs Rico’ de voorkeur van het publiek en de commercie. Beide atleten zijn vol in training.

GelreDome

Glory wil dat op het gala veel publiek aanwezig kan zijn, en bekijkt nu wat er mogelijk is binnen de huidige coronamaatregelen. Datum en locatie worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Of de kickboksorganisatie opnieuw kiest voor GelreDome, net als vorig jaar december, is niet duidelijk. ,,Bij ons is niets bekend op dit moment”, zegt directeur Hèrald van de Bunt van het stadion in Arnhem. Hij geeft aan dat GelreDome wel in gesprek is met Glory. ,,Maar we onderhouden contacten met ál onze klanten.”

Rico maakt het niks uit

Rico Verhoeven gaf vanochtend bij Radio 538 te kennen dat hij nog niet weet tegenover wie hij in december in de ring staat. ,,Of het echt Badr gaat worden, is nog maar de vraag. Ik heb daar letterlijk niets over te zeggen”, vertelt Verhoeven. ,,Het maakt mij niet uit tegen wie ik sta, winnen doe ik toch wel.”

Badr Hari (35) leek eind vorig jaar al aan te sturen op een nieuw gevecht na zijn tweede nederlaag tegen Verhoeven (30) in de Arnhemse GelreDome. Als gevolg van een gescheurde enkelband moest hij op 21 december opgeven tegen de wereldkampioen. ,,Ik heb de wereld laten zien dat ik nog altijd de meest dominante vechter in het zwaargewicht ben. Ik kom terug! Wees er klaar voor!”

Hari moest in 2016 in Oberhausen ook al opgeven in een duel met Verhoeven.

Katwijk aan Zee

Naast het gevecht tussen Verhoeven en Hari organiseert Glory op 2 en 3 oktober ook twee evenementen in Katwijk aan Zee. In Hangaar2 worden Glory 76 en 77 gehouden. Bij deze gevechten mogen per avond tweehonderd mensen aanwezig zijn.

