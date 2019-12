Nieuwbouw sociale huurwoningen naar dieptepunt

VIDEO Wonderkind Laurent (9) gaat studeren aan ‘beste universi­teit ter wereld’ in VS

9:57 Wonderkind Laurent Simons verruilt de TU in Eindhoven zo goed als zeker voor een topuniversiteit in de Verenigde Staten. Dat heeft zijn vader gisteravond gezegd bij Pauw. Zijn ouders willen dat Laurent nog voor zijn tiende verjaardag, later in december, afstudeert. De Universiteit acht dat niet haalbaar. Ook het Vlaams-Nederlandse cultuurprobleem speelt het mannetje parten in Eindhoven.