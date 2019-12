Nieuwe aanhouding in uitdijend onderzoek naar liquidaties door motorclub Caloh Wagoh

De politie heeft maandag een 57-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de liquidatie van 25-jarige Justin Jap Tjong uit Amsterdam. De verdachte is volgens het Openbaar Ministerie lid van motorclub Caloh Wagoh. Het bewijs komt voort uit de zogeheten PGP-blunder van president Keylow.

Onlangs onthulde deze nieuwssite al dat het OM een nieuw moordonderzoek was gestart. Dat kon het OM doen door de vele duizenden gigabytes aan bewijs die door een blunder van Caloh Wagoh-president Keylow zijn geleverd. Hij filmde de chatgesprekken die hij voerde met diverse opdrachtgevers over moorden. Ook de verdenking tegen de nieuwe verdachte komt volgens het OM voort uit dit bewijs. ,,Binnen dat onderzoek zijn een kleine duizend gegevensdragers in beslag genomen, waar nog iedere dag nieuwe informatie uit komt", aldus het OM. In de chats werd openlijk gesproken over het uitvoeren van moorden, is al eerder gebleken.

Vergismoord

Justin Jap Tjong werd in januari 2017 doodgeschoten in Amsterdam. Hij was -zo blijkt uit onderzoek- betrokken bij de vergismoord van Hakim Changachi in Utrecht, een paar dagen eerder. Jap Tjong moest volgens getuigen ook meewerken aan een nieuwe poging het eigenlijke doelwit alsnog te liquideren. Hij wilde dat niet. Die weigering, en het feit dat hij te veel zou weten, zou een reden zijn geweest hem te vermoorden.

Link met Taghi

Met de moord op Jap Tjong en het feit dat een Caloh Wagoh-lid hiermee in verband wordt gebracht zijn de links tussen het Caloh Wagoh-onderzoek en het Marengo-proces rond de voortvluchtige Ridouan Taghi ook weer iets duidelijker geworden. Eerder al liet kroongetuige Tony de G. weten dat zijn motorclub een moordopdracht van Taghi aan aangenomen.

Caloh Wahoh