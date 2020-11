Nieuwe alcoholwet vanaf juli: boete voor drank kopen voor jongere

Blokhuis vindt deze stappen noodzakelijk, omdat het alcoholgebruik onder jongeren de afgelopen vier jaar niet is gedaald. “Zeer teleurstellend”, vindt Blokhuis. Ook blijkt uit onderzoek “dat 97 procent van de jongeren de drank krijgt via ouders of oudere vrienden”. Achter de voordeur kan dit niet strafbaar worden gesteld maar in de horeca wel. Voorheen zou alleen de barman of horecaondernemer een boete hebben gekregen. Blokhuis wil met de regel ook bereiken dat ouderen zich meer bewust ervan worden dat ze kinderen geen drank geven. De hoogte van de boete is nog niet bepaald.