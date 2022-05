Nieuwe columnist Joyce Sylvester: ‘Ik steek geen energie in mensen die racistisch zijn’

Eerst even iets waar Joyce Sylvester (56) zelf niet zo snel over zal beginnen, laat staan over uitweiden, of jeremiëren. Maar als je er naar vraagt, wil ze het wel vertellen. Hoe ze, lang geleden, iets gruwelijks meemaakte. Dat zij, 27 jaar nog maar, ernstig gewond raakte bij die treinramp bij Hoofddorp in 1992, waarbij vijf doden vielen. Zwaar gehavend was ze, haar hele linkerkant in de kreukels, ze moest jaren en jaren revalideren. ,,Ik heb het er niet vaak over, omdat ik er bovenop bén gekomen, ik bén gezond. Ik ren zeven dagen per week, elke ochtend tussen zeven en acht, met mijn hondje Lulu een rondje, 3 kilometer in een kwartier, en dat dat kan: heerlijk.’’