Nieuwe draai in al erg verwarrende discussie

Maar dat kon niet, althans niet tijdens de rechtstreekse televisie-uitzending van Pauw maandagavond. Halverwege het programma werd de tafel met 'normale' gasten - onder wie Liekens – schoongeveegd voor een gesprek met televisieproducent Gijs van Dam en diens advocaat Peter Plasman. Van Dam bleek de man te zijn die door Jelle Brandt Corstius vorige week zonder naam en toenaam in Trouw beschuldigd werd van drogeren en verkrachten, vijftien jaar geleden.



De andere gasten, zo hadden Van Dam en Plasman bedongen, zaten tijdens het gesprek niet aan tafel en dienden zich niet in de conversatie te mengen. Liekens: ,,Ik moest daar een halfuur zitten en mijn mond houden en dat is geen gemakkelijke opgave voor mij. Zeker niet bij dit onderwerp.’’



Want oh, wat had ze Plasman graag op de televisie gezegd dat hij het niet kon maken om over de getuigenis van Brandt Corstius te stellen ‘dat hij daar niet vijftien jaar later mee op de proppen moet komen’.

Lang zwijgen

Liekens, een dag later: ,,Dat heb ik die advocaat nu maar na afloop van de uitzending gezegd. Dat is juist het hele punt in verhalen over seksueel misbruik: dat mensen zo lang kunnen zwijgen, zo lang met zichzelf in de knoop kunnen zitten na een dergelijke ervaring. En als die hele hausse aan #metoo-verhalen iets zou kunnen bereiken, is het wel dat mensen juist makkelijker naar buiten stappen met wat hen overkomen is. En dan helpt het niet als een advocaat zegt dat ze dat niet kunnen maken.’’



Met het woord van Brandt Corstius tegen dat van Van Dam krijgt de hele #metoo-carrousel een nieuwe draai. En daarmee ook het gespreksonderwerp bij de koffieautomaat, in de bedrijfskantine en aan de toog. In praatprogramma’s, op sociale media en – op deze plek ook weer – verhalen op nieuwssites en in kranten. Intieme, schaamtevolle bekentenissen als gesprek van de dag in het hele land.

Wat een paar weken geleden als een orkaan de Atlantische Oceaan overwaaide na onthullingen van seksueel overschrijdend gedrag van de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein tegen (ondergeschikte) vrouwen, gaat inmiddels over totaal andere zaken. Overzichtelijker wordt het er niet op, oordeelt Liekens.

Schaamte

Het gaat over wat mannen met mannen zouden doen. De Vlaamse seksuologe: ,,Dat maakt de schaamte alleen maar groter. Want wat voor een ‘watje’ ben je dan, wanneer zoiets je als man overkomt.’’



En over regelrechte misdrijven. ,,Want iedereen begrijpt toch dat een 14-jarig kind aanranden (zoals de Amerikaanse House of Cards-acteur Kevin Spacey op zijn geweten zou hebben, red.) toch net iets anders is dan niet inzien dat het ongepast is om je tong in het oor van iemand anders te wurmen – hoe naar ook.’’

Volledig scherm Jelle Brandt Corstius en zijn vermeende verkrachter Gijs van Dam. © ANP/1011.nl Maar goed, laat Liekens een poging doen om het terug te brengen tot de essentie. En die luidt, volgens Liekens: ,,Dankzij #metoo leren we praten hierover en hopelijk ook sneller aangifte doen.’’



Want dit vroeg ze na afloop van de Pauw-uitzending ook aan Van Dam: ,,Waarom hebben je hem niet gebeld toen dit weer opspeelde, waarom zijn jullie niet met elkaar in gesprek gegaan?’’ Liekens: ,,Zijn afgemeten reactie was: ‘geen denken aan, nu niet meer’. Tja, er is ondertussen ook zo veel gebeurd, aan beide kanten. Als Jelle meteen zijn ongenoegen had geuit, dan hadden de heren er over kunnen spreken. Maar schaamte en angst weerhielden hem natuurlijk. Nu hebben ze allebei zo lang in hun eigen verhaal gezeten dat het niet meer lukt.’’

Anders ervaren

Quote Kennelijk gaat het pas echt leven als bekende mensen naar voren stappen en hun eigen ervaringen durven te delen Willy van Berlo, psycholoog en programmacoördinator seksueel geweld bij Rutgers Het woord van Brandt Corstius tegen dat van zijn oud-collega Van Dam. Eén van de mannen liegt. Toch? Liekens: ,,Dat hoeft niet. Ga eens een avond op stap met je vrienden. Drink alcohol. En kom de volgende dag weer samen en kijk terug op de avond. Dan blijkt dat iedereen dat heel anders ervaren heeft. Tel daar nog vijftien jaar bij op. Je herinnering wordt getroebleerd, vertekend of aangescherpt in een bepaalde richting. Verdringing van de feiten, zowel bij dader als slachtoffer, dat kan hier ook het geval zijn. Dat vind ik wel goed aan dit specifieke geval: nu wordt wel heel duidelijk dat aan elk verhaal twee kanten zitten.’’

Dat zal Willy van Berlo zeker niet bestrijden. Maar het lijkt de psycholoog en programmacoördinator seksueel geweld bij Rutgers ‘sterk’ dat seksueel contact door één van de twee betrokkenen als een normale vrijpartij ervaren kan worden, terwijl de ander spreekt van een verkrachting. Van Berlo is beroepsmatig opgetogen over de aandacht voor #metoo in Nederland. ,,Want wij brengen als Rutgers al jaren cijfers over grensoverschrijdend seksueel gedrag naar buiten – ook onder mannen – die er niet om liegen. Maar kennelijk gaat het pas echt leven als bekende mensen naar voren stappen en hun eigen ervaringen durven te delen.’’

Afschrikwekkend

Maar toen ze bij Pauw de reactie van Van Dam en diens advocaat zag, dacht ze: ,,Dit is niet de weg waarop dit zou moeten lopen. Het was veel beter geweest als die twee mannen met elkaar het gesprek aan waren gegaan zonder televisiecamera’s of journalisten erbij. Nu is het een afschrikwekkend voorbeeld van wat kan gebeuren wanneer je als slachtoffer eindelijk naar buiten durft te treden met je verhaal, dat je niet geloofd wordt.’’