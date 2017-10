Nieuwe kabinet wil een overheidswietje

Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover door RTL Nieuws. De proef moet uitwijzen of met legale wietteelt de criminaliteit afneemt en of de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten.



Met een speciale vergunning kan een bedrijf de wiet straks legaal telen. Het experiment moet in enkele grote en middelgrote plaatsen de complete keten van teelt tot verkoop in de coffeeshops reguleren. Gemeenten kunnen zich aanmelden voor het experiment.



Vooral in het zuiden van het land kampen verschillende steden met drugscriminaliteit. Daar is de wens om wiet te legaliseren erg groot.