Nieuwe les voor scholieren: niet filmen, maar helpen na ongeluk

De leerlingen moeten vervolgens aangeven wat zij hadden gedaan: helpen of niet. De keuzes en afwegingen worden daarna in de klas besproken. Het Rode Kruis hoopt dat de lessen de hulpbereidheid in Nederland vergroten. Want hoewel uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat bijna negentig procent van de Nederlanders het niet acceptabel vindt dat omstanders gewonden filmen na een ongeluk, gebeurt het nog ‘regelmatig’.



,,Hoe vaak het precies gebeurt, is moeilijk te zeggen’’, vertelt een woordvoerster van het Rode Kruis. ,,We horen verhalen van onze eigen hulpverleners die op grote evenementen werken en natuurlijk zijn er berichten in de media.’’ Uit het onderzoek blijkt ook dat mensen het moeilijk vinden om filmers aan te spreken op hun gedrag.