Nieuwe staking in streekvervoer op komst, werkgever weigert ultimatum: ‘Het geld is er niet’

Leider plofkraak­ben­de pakte de verkeerde pizzaschep en stierf bij explosie

Een dodelijke ontploffing in een testloods voor plofkraken in Utrecht op 5 september 2020 is - zo stelt het Openbaar Ministerie - mogelijk veroorzaakt door het slachtoffer (29) zelf, die een grote vergissing maakte. De man pakte bij het testen van een pinautomaat per abuis een pizzaschep die vol zat met explosieve stoffen, in plaats van een dummie die normaal werd gebruikt om plofkraken te oefenen.