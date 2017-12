Nieuwe staking op basisscholen gaat definitief door

Het is nog onduidelijk hoe massaal leraren en scholen deze ronde de barricaden op gaan. Sectororganisatie PO Raad heeft de schoolbesturen niet geadviseerd mee te doen en salarissen door te betalen. Bij de vorige staking op 5 oktober was dat nog wel het geval. Toen bleef ongeveer 90 procent van de scholen dicht en kreeg het gros van de leraren het salaris gewoon doorbetaald.

Er komt geen grootse demonstratie zoals op 5 oktober in het Haagse Zuiderpark. Vakbond CNV Onderwijs draait een onderwijsfilm in 28 bioscopen door het hele land. Stakende leraren moeten daarnaartoe komen als ze aanspraak willen maken op de stakingskas. Niet-leden betalen 10 euro voor een kaartje.

1,4 miljard

Hoewel de leraren op meer geld hadden gehoopt, wisten ze al eerder dat het onwaarschijnlijk was dat het zou komen. Minister Slob is er glashelder over dat er - bovenop de al toegezegde miljoenen - geen extra geld beschikbaar is. ,,Dat komt omdat ik mijn verbondenheid heb uitgesproken voor bedragen die in het regeerakkoord staan", zei hij vorige week tijdens een ontmoeting met boze leraren in de Afas Live.