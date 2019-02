Nieuwe verdenking tegen kopstukken motorclub Caloh Wagoh

De natuur loopt drie weken voor: slecht nieuws voor hooikoort­spa­tiën­ten

13:15 Door de hoge temperaturen is de natuur zich razendsnel aan het ontwikkelen. Volgens metingen lopen we in Nederland zelfs drie weken voor op schema. Wie goed kijkt ziet de sneeuwklokjes en de krokusjes al vol in bloei. Leuk voor wie een mooie wandeling wil maken, een drama voor hooikoorts-patiënten.