'Nieuwe vliegtickets? Dat is dan 1700 euro extra'

Christaan Klom uit Arnhem zou met vrienden voor een vrijgezellenfeest naar Seattle en door naar Las Vegas in de Verenigde Staten gaan. Zij strandden op de luchthaven, na een vertraagde reis via de weg. ,,Het is hier chaos, iedereen zegt iets anders.''



Bij aankomst was vertrekhal 2 dicht. Eenmaal binnengekomen via vertrekhal 3, werden ze via vertrekhal 1 weer naar elders gestuurd. Klom staat in een rij om de tickets om te boeken, maar die is lang. ,, Het is gewoon afwachten.''



Afwachten moest ook Jort Kelder. De programmamaker was 'zeer tegen zijn zin' om kwart voor 5 opgestaan om rond 7 uur van Florence naar Amsterdam te vliegen, waar hij was voor zijn werk. ,,En dan gebeurt er dit. We hebben eindeloos zitten wachten in Florence. Ik ben er nu pas. Hoe kan dit gebeuren? Weten we al wie de dader is? Zo ja dan moet hij op het schavot in Amsterdam en gaan we met z'n allen tomaten gooien."