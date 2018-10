Nieuwe wet moet weigerende verdachten tóch tbs kunnen opleggen

Verdachten die een psychisch onderzoek weigeren, moeten binnenkort toch in een tbs-kliniek kunnen worden behandeld. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil hier met een nieuwe wet en bijscholing voor rechters, officieren van justitie en gedragsdeskundigen voor zorgen.

'Als een verdachte weigert om zich te laten onderzoeken, of als hij of zij de gehele onderzoeksperiode zwijgt, kan tbs vaak niet worden opgelegd, terwijl de tbs-maatregel wel effectief is', schrijft de minister.

Dekker is daarom dit jaar nog van plan een wetsvoorstel te lanceren waarin de eisen aan het opleggen van de tbs-maatregel worden verduidelijkt. Dat staat in de brief die hij vandaag naar de Tweede Kamer stuurde.

,,Het mag niet zo zijn dat iemand met een ernstige stoornis zijn behandeling ontloopt door niet mee te werken. Tbs moet vaker worden opgelegd waar dat in het belang is van de veroordeelde en de samenleving als geheel”, aldus minister Dekker. Door spelregels duidelijk vast te leggen in een nieuwe wet moet tbs vaker op te leggen zijn.

Het is niet zo dat alle weigerende verdachten altijd tbs ontlopen. 24 procent van de weigeraars die tussen 2012 en 2016 werden geobserveerd in het Pieter Baan Centrum, kregen door de rechter tóch een tbs-maatregel opgelegd.

Michael P.

De regelgeving rondom het wel of niet opleggen van tbs kwam ter discussie na de moord op Anne Faber. Veroordeelde Michael P. weigerde zich in het verleden te laten onderzoeken, waardoor hij geen passende tbs-behandeling kreeg. Michael P. werd afgelopen juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs voor het ontvoeren, verkrachten en doden van de studente. P. ging in hoger beroep tegen deze uitspraak.