Nieuws gemist? Koningin Máxima bezoekt Nijmegen en stijging coronabesmettingen in regio

Is het je vandaag niet gelukt al het nieuws te volgen? Geen probleem, De Gelderlander zet elke dag de belangrijkste berichten op een rij. Dit is een selectie van het nieuws van dinsdag 1 december.

ARNHEM Corona blijft het nieuws domineren. Daar waar landelijk het RIVM over de voorbije week een daling van aantal besmettingen meldt, is er in onze regio sprake van een stijging met bijna acht procent. In de afgelopen 24 uur stierven zes inwoners van de provincie aan de gevolgen van corona. In Arnhem overleden de laatste week de meeste Gelderse inwoners aan corona.

VEENENDAAL Verpleeghuizen in Veenendaal zijn zwaar getroffen door corona. Er zijn zo veel bewoners en personeelsleden besmet met corona, dat zorgverlener Charim een tijdelijke opnamestop heeft ingesteld.

Volledig scherm Coronakaart De Gelderlander, 30 november 2020. © ANP/DG

DEN HAAG Als alles meezit, worden begin januari in Nederland de eerste mensen ingeënt tegen het coronavirus. Alles is er volgens minister De Jonge nu op gericht om in de week van 4 januari 2021 te starten met vaccineren. Al is dat voor een beperkte groep.

NIJMEGEN Koningin Máxima bracht dinsdag een werkbezoek aan de Stadsschouwburg en De Vereeniging in Nijmegen. Daar trof ze vertegenwoordigers van de culturele sector om te praten over de impact van de coronacrisis op de theaters en concertzalen. De koningin sprak met het management en met medewerkers over de gevolgen van de coronamaatregelen.

Volledig scherm Cocaïne in container met haarproducten © Openbaar Ministerie

NIJMEGEN De douane heeft afgelopen maandag 1050 kilo cocaïne aangetroffen in de Rotterdamse haven. De verdovende middelen zaten verstopt in tientallen rolkoffers in een container met haarproducten die was bestemd voor een Nijmeegs bedrijf.

RHEDEN Een man heeft dinsdagochtend brandbommen gegooid naar de politie en een deurwaarder op de Snippendaalseweg in Rheden. Hij en een lid van een opgeroepen arrestatieteam zijn gewond geraakt. De man weigerde rond 09.00 uur om op verzoek van een deurwaarder een pand bij de ruïnes van het oude bejaardenhuis Rhederhof in Rheden te verlaten. Hij verschanste zich in de woning en er is op hem geschoten.

TRIER In de stad Trier in het zuidwesten van Duitsland (Rijnland-Palts) is een automobilist ingereden op mensen in een voetgangersgebied. Daarbij zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Een van de dodelijk slachtoffers is een kind. Lokale media spreken van vier doden. Over de achtergrond van het drama is nog niets bekend.

NIJMEGEN Was de enorme gasexplosie op 13 mei in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt een poging tot zelfdoding? De bewoner die die dag zijn huis opblies, heeft dat kort na de ontploffing verklaard aan agenten die hem verhoorden. Dinsdag ontkende Ben S. dat tijdens een rechtszaak weer ten stelligste.