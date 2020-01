Nieuws over coronavirus en lerarenstaking in de Ochtend Show to go

Zeker vierduizend scholen zijn gesloten door de staking. Van Strien vertelt onder meer over de problemen waar zij tegenaan loopt en over de steun uit onverwachte hoeken.



Ook het coronavirus houdt de gemoederen deze week bezig. Zo kijkt minister Bruins (Medische Zorg) of er genoeg mondkapjes zijn, mocht er in Nederland sprake zijn van een uitbraak. Ook de RIVM bestudeert de situatie van dag tot dag. Jean-Luc Murk is secretaris van de Nederlandse vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM) en arts-microbioloog. Hij vertelt morgen hoe groot de kans is dat dit virus ook in Nederland wordt verspreid. Ook vertelt hij of Nederland medisch is voorbereid op een grote uitbraak.