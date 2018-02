Nieuwsuur publiceert niet om (staats)geheim

Nieuwsuur stelt de publicatie van een verhaal uit op verzoek van defensieminister Ank Bijleveld, omdat mensenlevens in gevaar zouden worden gebracht bij uitzending. Het actualiteitenprogramma deed onderzoek naar aanleiding van recente uitspraken van militair Marco Kroon over het doden van een Afghaan in 2007 .

De actualiteitenrubriek legde het verhaal voor aan het ministerie voor wederhoor, waarna hoofdredacteur Joost Oranje uitdrukkelijk werd verzocht niet over te gaan tot publicatie.

Bijleveld schrijft in een mail aan de hoofdredacteur: ,,Naar aanleiding van de door Nieuwsuur verstrekte informatie, zoals geschreven in mailverkeer tussen uw redactie en een van mijn medewerkers, meld ik u dat deze mail (Staats)geheime operationele informatie bevat. Bij publicatie brengt u mensenlevens in gevaar. Om die reden verzoek ik u met klem de informatie niet te publiceren. Voor de goede orde meld ik u tevens dat het openbaar maken van staatsgeheime informatie strafbaar is gesteld."

Oranje: ,,Wij kunnen niet inschatten of dit inderdaad zo is, maar kunnen niet anders dan dit verzoek inwilligen.''

Geheime operatie

Oorlogsheld Marco Kroon bleek tijdens een geheime operatie in Afghanistan gevangen genomen te zijn. Toen de vijand hem om onduidelijke redenen liet gaan, wilde Kroon zelf de leider van de groep gevangen nemen, maar dat mondde uiteindelijk uit in een dodelijk vuurgevecht.

,,Het was hij of ik”, schrijft Marco Kroon in zijn eigen verklaring die hij in deze krant publiceerde. Kroon zag de man op een plek waar hij hem niet verwachtte en wilde hem overmeesteren, maar zag dat hij naar zijn automatische wapen greep; een AK-47. ,,Ik moest nu aan mijn leven denken. Flitsen van zijn brute handelingen tijdens mijn gevangenschap kwamen in een klap weer allemaal boven. Ik greep in een reflex naar mijn wapen en vuurde gericht mijn hele magazijn leeg op het lichaam van de man. Hij was dood.’’

De commando fouilleerde de man omdat hij wilde weten wie hij was en wat hij van Kroon en de operatie wist. ‘Een schokkende ontdekking,’ noemt Kroon het, zonder verder in te gaan op details.

Meerdere keren