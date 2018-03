Nijmeegse ziet naaktbeelden van zichzelf op pornosite: 'Ik kon géén aangifte doen'

Eind januari kreeg de Nederlandse via Facebook een melding van iemand dat er naaktbeelden van haar op internet zouden staan. Hierop is de Nijmeegse naakt te zien tijdens het omkleden alvorens ze de sauna ingaat. ,,Ik ben hier eind januari achter gekomen, doordat ik van een onbekende een bericht op Facebook ontving.’’



Zij zocht en vond de videobeelden van de beveiligingscamera’s van de Gelderse sauna op de pornosite Xhamster. ,,Op de beelden zie je dat ik me uitkleed. Je ziet me helemaal naakt. Ik sta dichterbij de camera’s dan de Nederlandse handbaldames.’’ Ze is vastgelegd door een andere beveiligingscamera dan de topsportsters.



De 32-jarige dame was door iemand herkend die vervolgens op die site haar naam onder het filmpje had vermeld. ,,Zelf bezoek ik dat soort sites niet, dus ik had het nog niet gezien.’’ De videobeelden van de Nijmeegse moeten eind 2015 of in het voorjaar van 2016 zijn gemaakt. ,,Ik heb de sauna destijds twee keer bezocht met mijn toenmalige vriend.’’