Nijmegenaar gebruikte zwakbegaafd stel als slaven: ‘Ze waren zijn eigendom geworden’

updateARNHEM – Vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging. Die straf krijgt de 48-jarige Michael A. uit Nijmegen als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt voor het jarenlang uitbuiten van een verstandelijk beperkt echtpaar (56) in Nijmegen.

Komt de rechtbank niet toe aan tbs - deskundigen hebben het niet geadviseerd - dan ligt er een strafeis van negen jaar.

Quote Hij gebruikte ze als slaven. Ze waren zijn eigendom geworden Officier van justitie

Mensenhandel

Voor het OM staat vast dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan mensenhandel. Hij woonde zeven jaar lang bij de mensen in, liet ze boodschappen doen, inclusief zijn dagelijkse portie wiet en drank en voer voor zijn hond, zonder iets te betalen. Ze moesten zijn was doen, schoonmaken en hij bemoeide zich met de opvoeding van hun kind. Als iets hem niet beviel, sloeg hij, schreeuwde hij dreigementen en gooide hij spullen door het huis. Hij had een vuurwapen en zette het een keer doorgeladen op het hoofd van de man.

Als ze buitenshuis waren, belde hij ze om te controleren waar ze waren en wat ze deden. Het echtpaar wist geen weerstand te bieden en deed wat hij wilde uit vrees voor geweld. Uiteindelijk verhuisden ze en kwam er een contactverbod tegen de verdachte. Maar toen dat was afgelopen wist hij te achterhalen wat het nieuwe adres was en trok hij opnieuw bij ze in om ze weer rond te commanderen.

Officier van justitie: ,,Hij gebruikte ze als slaven. Ze waren zijn eigendom geworden”, stelde hij. In het jaar dat hij uit de buurt moest blijven van het echtpaar zou de verdachte bij een ander gezin hebben ingewoond waar hij iets soortgelijks zou hebben gedaan.

Kind uit huis geplaatst

Het kind van het echtpaar is op een gegeven moment uit huis geplaatst omdat het te onveilig zou zijn. De verdachte zou hem een keer een vuistslag in zijn maag hebben gegeven. Hulpverleners durfden nauwelijks op het adres te komen uit vrees voor agressie.

De zaak kwam uiteindelijk tot een aangifte nadat de bewoner een hartaanval had gekregen. Hij vertelde dat hij hartritmestoornissen had door de grote stress van het terreur waaronder hij al jaren leefde. Op zijn aanwijzingen vond de politie het vuurwapen in zijn huis. Daarna werd de verdachte begin dit jaar aangehouden.

Gedragsdeskundigen zien wel een persoonlijkheidsstoornis bij hem, maar die zou niet van invloed zijn geweest op wat hij deed.

Strafblad