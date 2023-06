‘Nijpend tekort aan studentenkamers brengt concurrentiepositie Nederland in gevaar’

Het tekort aan studentenhuisvesting in Nederland loopt verder op en vormt een bedreiging voor onze internationale positie, zegt vastgoedreus CBRE. Nieuwbouw van studentenwoningen is slechts een druppel op de gloeiende plaat, aldus het bedrijf. Kenniscentrum Studentenhuisvesting deelt de zorgen. ,,Dit gaat ten koste van talent.”

Thomas Westerhof, hoofd Residential Investment bij CBRE, waarschuwt: ,,Het gebrek aan geschikte huisvesting voor nationaal en internationaal talent kan de concurrentiepositie van Nederland op termijn doen verslechteren. Een gunstig investeringsklimaat is essentieel voor de bouw van nieuwe studentenwoningen specifiek, en woningen in het algemeen.”

CBRE is geen kleine jongen. Het bedrijf is ’s werelds grootste commerciële vastgoed- en investeringsadviseur met klanten in meer dan honderd landen, waarvan meer dan 90 procent in de Fortune 100 (grootste bedrijven in de VS).

Schrikbarende cijfers

De onderliggende cijfers zijn schrikbarend: voor 86 procent van de studenten is geen passende woonruimte beschikbaar. Bezettingsgraden in studentencomplexen liggen op 99 procent, met lange wachtlijsten.

‘Hoewel de regering vorig jaar een actieplan ter bevordering van meer studentenwoningen lanceerde, bevat deze weinig concrete stimulansregelingen voor de ontwikkeling van nieuwe studentenwoningen', oordeelt CBRE hard. ‘Tegelijkertijd hebben nieuwe overheidsmaatregelen voor de middenhuur en het box 3-belastingregime een drukkend effect op het huidige aanbod van huurwoningen in Nederland.’

,,We herkennen de trend die CBRE schetst en maken ons daar ook zorgen over”, zegt directeur Jolan de Bie van Kences, Kenniscentrum Studentenhuisvesting. ,,Naast de box 3-heffing maakt lokale regelgeving het verhuren van woningen niet aantrekkelijk en hierdoor zal de druk op studentenwoningen verder toenemen.”

Ten koste van talent

De gevolgen zijn ernstig, volgens De Bie: ,,We krijgen signalen dat er steeds meer studenten geen kamer hebben, veel moeten reizen of hun studie moeten opzeggen omdat er geen huisvesting is. Dit gaat ten koste van talent”, beaamt ze. Vooral in Amsterdam, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch en Utrecht is sprake van een relatief zeer krappe woningmarkt voor studenten.

Vorig jaar september voorspelde Kences nog dat het huisvestingstekort naar verwachting naar 44.800 woonruimten stijgt in 2029/2030 in de twintig grootste studiesteden. De Bie: ,,Het tekort wordt groter als de commerciële sector krimpt. Dat zul je terug gaan zien in de cijfers.”

In het Landelijk actieplan studentenhuisvesting 2022-2030 staat een uitbreiding van 60.000 betaalbare studentenwoningen op de agenda. Het aanvalsplan meldt concreet dat sociale en commerciële huisvesters voldoende geld en capaciteit beschikbaar moeten stellen, als ze dat kunnen opbrengen. Daarnaast komen er afspraken met gemeenten over het toevoegen van studentenhuisvesting op hun grondgebied. En universiteiten en hogescholen geven aan of hun campusterrein (al dan niet tijdelijk) gebruikt kan worden.

Duidelijke handvatten

De Kences-directeur is het oneens met CBRE dat dit plan feitelijk weinig concrete regelingen bevat om de boel vlot te trekken. ,,Concreter dan dit gaat niet met zoveel partijen aan tafel. Het actieplan bevat duidelijke handvatten en principeafspraken en we monitoren dat. Ook de commerciële partijen zitten aan tafel, ze hebben meegedacht. Het maximaal haalbare staat erin en partijen handelen daar ook naar.”

De nieuwbouw van studentenwoningen zal het verminderde aanbod in de reguliere markt sowieso amper kunnen opvangen, concludeert CBRE. ‘Zelfs wanneer alle plannen in de huidige pijplijn van studentenwoningen tot volle wasdom zullen komen, zal er slechts één studentenkamer op honderd studenten bijkomen.’

