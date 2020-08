‘Nikkertjes’ uit Suriname na WOII afgedankt: ‘Veteranen leiden onmenselijk bestaan’

In een nauwe bocht van de Surinamerivier bij Paramaribo ligt een stille getuige van de Tweede Wereldoorlog. Het wrak van de Goslar, een Duits koopvaardijschip, roest weg op een zandbank. De romp is in tweeën gebroken. Na de Duitse inval in Nederland, op 10 mei 1940, worden in Suriname Duitse schepen in beslag genomen en alle Duitsers opgepakt. Voor hun arrestatie brengt de bemanning de Goslar tot zinken om de vaargeul te blokkeren. Het schip is nooit geborgen.