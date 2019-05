NL-Alert maandag voor het eerst ook via digitale reclamezuilen

Bij een ramp alarmeert en informeert de overheid via een NL-Alert middels mobiele telefoons en digitale reclamezuilen en vertrekborden bij haltes van bus, tram en metro.



Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen zien wat er aan de hand is en wat ze moeten doen. De overheid roept in dergelijke gevallen op om instructies op te volgen en anderen te informeren en te helpen.



Op de meeste mobiele telefoons die in Nederland worden verkocht, is NL-Alert al ingesteld.



Met het landelijke NL-Alert controlebericht dat de overheid maandag 3 juni verzendt, kunnen mensen checken of hun mobiele telefoon goed is ingesteld voor die melding. Als zij het bericht niet ontvangen, kunnen zij dat met behulp van de site nl-alert.nl instellen.