No cure, no pay-experiment: dure medicijnen alleen vergoed als ze aanslaan

Partner tien jaar ouder? Dan is de kans op een scheiding een stuk groter

0:01 Meer dan vijf jaar leeftijdsverschil met uw partner? Dan verkeert u in de gevarenzone, want de kans is een stuk groter dat u uit elkaar gaat dan bij stellen die ongeveer even oud zijn. Bij meer dan tien jaar verschil heeft zelfs meer dan een derde van de stellen in Nederland na 12 jaar een punt achter de relatie gezet.