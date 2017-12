No Surrender-baas Henk Kuipers gearresteerd

De clubleider, die in 2014 overstapte van Satudarah naar No Surrender, is aangehouden op verdenking van (zware) mishandeling, afpersing, bedreiging, diefstal met geweld en valsheid in geschrifte, meldt de politie. Ook een 59-jarige man uit Sneek is in zijn woning aangehouden. Hij wordt verdacht van afpersing en valsheid in geschrifte.



Het onderzoek richt zich op strafbare feiten die, zowel binnen de motorclub als daar buiten, zijn gepleegd in de periode 2014 tot en met dit jaar. Kuipers wordt ervan verdacht minstens acht leden van zijn club te hebben mishandeld, bestolen en afgeperst. Dat zou het gevolg zijn van overtreding van de huisregels.