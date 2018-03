'Noem criminele motorbendes niet meer kortweg motorclubs'

Update Meisje (13) gewond na steekincident op middelbare school Amsterdam

11:40 Bij een steekincident op een middelbare school in Amsterdam-Zuidoost is vanochtend een 13-jarig meisje gewond geraakt. De leerlinge van het Bindelmeer College werd in haar onderlichaam gestoken. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een medeleerlinge (13) aangehouden.