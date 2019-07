‘Noffel’ krijgt levenslang voor aansturen liquidatie Iraniër in Almere

Dat ‘Noffel’ eerder tot celstraffen én tbs is veroordeeld voor grof geweld, en zich daardoor niet heeft laten terugschrikken, weegt zwaar mee. F. was al tot 18 jaar cel veroordeeld voor het aanjagen van de mislukte moordaanslag op de Amsterdamse crimineel Peter R. eind 2015 in Almere. Voor de rechters staat vast dat F. de ‘Vieze’ of ‘Grote Hooft’ was die een crimineel uit Amsterdam-Zuidoost versleutelde berichten stuurde die ‘onmiskenbaar’ over slachtoffer ‘Motamed’ (56) gingen, die moest worden vermoord. F. gaf ‘essentiële’ informatie en beloofde de uitvoerders 130.000 euro voor het ‘mooie klusje in Almere’. De moord is exact gepleegd zoals F. de crimineel uit Zuidoost en één van de uitvoerders had opgedragen – ‘met gemak en zonder enig moreel besef’.

Bomaanslag

In werkelijkheid was ‘Motamed’ Mohammad Reza Kolahi Samadi, die in Iran ter dood was veroordeeld voor de beruchtste bomaanslag ooit in Teheran in 1981. De rechtbank neemt het F. kwalijk dat hij door te zwijgen geen inzicht heeft gegeven in het motief voor de moord en de mogelijke rol van Iran als opdrachtgever.



Net zoals rechters in andere zaken acht de rechtbank bewezen dat Naoufal F. in de relevante periode steeds de gebruiker was van de PGP-Blackberry (Pretty Good Privacy) met het e-mailadres beginnend met cwx, waarmee de moordopdracht was gegeven.



Amsterdammers Moreo M. (36) en Anouar A. (29) zijn inmiddels veroordeeld tot 25 en 20 jaar cel voor het uitvoeren van de liquidatie.



F. moet de weduwe en zoon van Motamed 250.000 en 46.000 euro aan schadevergoedingen betalen, die de staat zal voorschieten.