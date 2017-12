Nog altijd geen spoor van vermiste Remon Bruinsma (18)

Agenten zijn momenteel bezig met het in kaart brengen van de weg die Bruinsma aflegde. ,,We maken ons ernstig zorgen om de jongen. We hebben geen reden om aan te nemen dat er een misdrijf in het spel zou zijn, maar we kunnen het ook niet uitsluiten'', aldus een woordvoerder van de politie. De jongen werd voor het laatst gezien rond 2.00 uur 's nachts toen hij een kroeg op de Leeuwarder Nieuwestad verliet. Hij zou bij een klasgenoot blijven slapen, maar kwam daar nooit aan. Zijn telefoon werd later bij een filiaal van de C&A in de buurt teruggevonden.



De politie ging eerder ervan uit dat Bruinsma mogelijk in het water terecht was gekomen. Een zoekactie per boot langs de kades van de Leeuwardense grachten leverde echter niets op. Het onderzoeksteam hervat morgen het onderzoek.



De moeder van de 18-jarige jongen deelde afgelopen vrijdag op Facebook een oproep, die in korte tijd al door ruim 11.000 gebruikers werd gedeeld. ,,Godverdikke...wat ben ik ongerust. Remon is na een nachtje stappen in Leeuwarden met klasgenoten nog niet thuisgekomen. Ik ben er beroerd van. Hij doet dit normaal nooit'', zei ze bezorgd.