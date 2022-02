Nog bijna 40 getuigen gehoord over fatale mishandeling Mallorca

Alerte persfoto­gra­fen vatten supermarkt­over­val­lers (15 en 20) in de kraag: ‘De eersten van het jaar’

Twee ‘jongens’ van 15 en 20 jaar hebben gisteren met messen een supermarkt in Dordrecht overvallen. Met een onbekende hoeveelheid geld sloegen ze op de vlucht. Maar dit was slechts van korte duur: twee persfotografen liepen de daders tegen het lijf en schakelden de politie in. ,,De kassière stond te trillen als een rietje.”

3 februari