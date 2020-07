Nog één keer naar de training van PSV: ‘Prachtig om dit nog mee te maken’

PSV-trainer Roger Schmidt reed maandag voor het eerst in zijn hoedanigheid van coach naar zijn nieuwe werkplek. De honger naar voetbal en transfernieuws is ook tijdens de corona-crisis groot. Misschien wel groter dan ooit. Ook bij Erik Cornelissen (69), een terminaal zieke supporter van PSV die nog dolgraag een training wilde meemaken.

Ondanks de tijdelijke dreiging van een leeg tot halfleeg stadion heeft PSV komend seizoen ‘gewoon’ weer zo'n 27.000 seizoenkaarthouders. Geen wonder dat de belangstelling voor de eerste training van het nieuwe voetbaljaar groot was. Vrijheid blijheid kan momenteel alleen niet: PSV vroeg iedereen om vooraf een mailtje te sturen. Alleen zo kon de club een eerlijke loting opzetten en het in coronatijd maximale aantal van 250 mensen uitnodigen voor het bijwonen van de eerste werkdag van trainer Roger Schmidt. Zo kon iedereen voldoende afstand houden en was het voor de club administratief te behappen. Andere supporters konden op een livestream meekijken welke oefeningen de Duitse hoofdcoach had bedacht.

Droom in vervulling

Een van de gelukkige aanwezigen was de terminaal zieke Erik Cornelissen (69) uit Uden. Hij keek enorm uit naar de eerste training en weet nog niet of hij de eerste officiële wedstrijd van het nieuwe seizoen (op 12 september) haalt. De PSV-supporter zag via de Wensambulance zijn droom in vervulling gaan om nog eenmaal zijn helden van dichtbij te zien. ,,Ik heb nu vijf jaar een seizoenskaart, maar een training had ik nog nooit gezien. Prachtig om dit alsnog een keer mee te maken en ik heb zelfs een paar spelers gesproken. Cody Gakpo en mijn favoriet Donyell Malen. Vorig jaar ernstig geblesseerd, maar hij vertelde weer topfit te zijn. Dat geeft vertrouwen.”

Veel langer dan hij een seizoenskaart heeft, is Cornelissen al supporter van de club. Voor hem is voetbal duidelijk de belangrijkste bijzaak in het leven. En misschien moet je het dan gewoon een hoofdzaak noemen. ,,Het vorige seizoen was een domper, maar het goede nieuws is dat het dit jaar eigenlijk alleen maar beter kan gaan. Als ze tenminste verdedigend wat versterkingen halen.” Hoewel het dus maar de vraag is of hij de seizoensstart haalt, heeft Cornelissen zijn abonnement bij PSV gewoon verlengd. ,,Het zou mooi zijn als ik nog een paar wedstrijden kan meepikken.”

Materiaal

Cornelissen wijst op iets dat tamelijk breed leeft onder de PSV-supporters. Ook de nieuwe coach is zo sterk als zijn materiaal, zo geven velen aan. Elk jaar lijkt de honger naar nieuws en vooral inkomende transferberichten weer groter. Schmidt stelt de fans in de middag na de eerste training gerust en geeft aan dat er zeker nog gekeken wordt naar versterkingen. ,,Eerst wil ik een overzicht hebben van de spelersgroep en in vriendschappelijke wedstrijden goed kijken hoe het gaat. We werken er met de directie aan om spelers te vinden die ons beter maken”, zegt hij in zijn eerste persconferentie.

Schmidt presenteert zich als een ambitieuze, ervaren en veeleisende coach en tegelijkertijd oogt zijn optreden geen moment stressvol. Beschaafd en hier en daar met een grapje wint hij zijn publiek voor zich. Of hij ook Nederlands gaat leren? Bij zijn vorige club in China waagde hij ook een poging om de taal van het land onder de knie te krijgen. ,,Daar ben ik binnen een dag mee gestopt. Een talenwonder ben ik nou eenmaal niet”, aldus de Duitser die even daarvoor vloeiend Engels sprak.