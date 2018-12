Nog één keer terugblikken op al het moois en lelijks

LIVE: Heel de wereld telt af naar 2019

12:12 Gelukkig Nieuwjaar! Nou ja, bijna dan. In Nederland moeten we nog even wachten, maar in veel andere landen is het vuurwerk al de lucht in gegaan. Wat gebeurt er allemaal in binnen- en buitenland in de aanloop naar de jaarwisseling? Je leest het in dit nieuwjaarsblog, dat de hele dag, avond en nacht ververst wordt.