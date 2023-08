Nog eens elf vrouwen en meisjes melden zich in zaak aanrander met fatbike en smoes over spin

Nog eens elf vrouwen en meisjes hebben gemeld te zijn lastiggevallen door een 28-jarige man die eind juli is opgepakt voor vier aanrandingen en één poging daartoe. Het OM heeft inmiddels zestien zaken in onderzoek.

Vijf vrouwen en meisjes in de leeftijd van 12 tot 57 jaar werden eind juni, begin juli rond fietspaden aangesproken door een man op een fatbike. In het Engels zei hij dat ze een spin op hun rug hadden. Hij bood aan het beest weg te halen. Daarbij vertelde hij in sommige gevallen dat hij ‘gay’ was, mogelijk om hen gerust te stellen. Vervolgens greep hij hen in hun kruis of probeerde dat te doen.

De aanrander maakte zijn slachtoffers in Amstelveen en Amsterdam-Zuidoost. De vader van een 12-jarig slachtoffer vertelde eind juli aan de Amsterdamse zender AT5 hoe zijn dochter was aangerand op een fietspad in Amsterdam-Zuidoost. Toen het meisje onderweg was naar turnles, werd ze door een Engelssprekende man op een fatbike aangesproken. De man ging uiteindelijk met zijn hand in haar broek, waarna ze in paniek begon te schreeuwen. Bij de turnles sloeg ze vervolgens alarm.

Uitgebreid onderzoek

Een team van gespecialiseerde zedenrechercheurs startte naar aanleiding van deze en vergelijkbare zaken een uitgebreid onderzoek. Ook werd er extra gesurveilleerd op fietspaden.

Eind juli werd een 28-jarige man uit Colombia opgepakt. Hij verbleef al circa een jaar in Nederland. Naar aanleiding van de arrestatie van de man deed de politie een oproep aan vrouwen en meisjes die iets soortgelijks hadden meegemaakt om zich te melden.

Naar nu blijkt hebben zich nog elf vrouwen en meisjes gemeld die op vergelijkbare wijze zijn lastiggevallen. Daarmee komt de teller op zestien incidenten. Het Openbaar Ministerie heeft alle zaken in onderzoek.

De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht. Onlangs werd zijn voorarrest met dertig dagen verlengd. Zijn advocaat Ruben den Riet laat weten dat hij namens zijn cliënt tegen die beslissing in hoger beroep is gegaan.

