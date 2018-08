Nog even doorbijten: zomerse dagen in aantocht

Morgen stroomt er al warmere lucht ons land binnen en krijgen we tussen de wolken door wat zon. ,,En ook wel een spatje regen”, verwacht meteoroloog Ben Lanlamp van Weerplaza. Het wordt 24 graden in het noorden van het land en 27 graden verder landinwaarts.



Op maandag is die warmte alweer even verdwenen door regen- en onweersbuien. Dinsdag schijnt de zon al wat waker, maar is ook een dag met buien. ,,Woensdag neemt de buienkans af en wordt het een zomerse 25 graden in het binnenland”, aldus Lankamp.