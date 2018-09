Nog even genieten: Indian summer in aantocht

Politie­jeep en agent kopje onder bij reddingsac­tie voor de kust van Renesse

16:24 RENESSE - In een poging een man te redden die met zijn auto vast was komen te zitten op een zandplaat voor de kust van Renesse, is een politiejeep zelf ook in het zand weggezakt. Het is wachten op laagwater, tot de wagen weg kan.