Nog even volhouden: dit zijn de coronamaatregelen op een rij

- Restaurants en cafés zijn alleen open voor bezorgen of afhalen. Winkelen kan op afspraak, noodzakelijke boodschappen kunnen gewoon worden gedaan.

- Mensen met een contactberoep mogen werken, alleen sekswerkers niet.

-Hotels zijn open, maar eten of roomservice bestellen is onmogelijk.

- Reizen met het openbaar vervoer moet alleen worden gedaan als het echt nodig is, ga niet naar het buitenland.

- Het voortgezet onderwijs is open, scholieren zijn minimaal 1 dag in de week op school.

- Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) is voor een deel open. Studenten aan hogescholen en universiteit volgen onderwijs op afstand, maar kunnen rekenen op snelle versoepelingen.