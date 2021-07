Nog geen deal over extra geld voor meer leraren op achterstandsscholen

Voor dit doel is 375 miljoen euro beschikbaar tijdens het Nationaal Programma Onderwijs, dat tweeënhalf jaar zal lopen. Minister Slob zegt dat hij met het geld ‘recht wil doen’ aan de verschillen tussen scholen. Vooral in grote steden worstelen besturen met lerarentekorten. Zij krijgen vacatures moeilijker vervuld en het verloop is hoger, waardoor ze moeilijk opgelopen corona-achterstanden kunnen inlopen.



Slob: ,,Ik heb de sociale partners gevraagd afspraken te maken op basis waarvan de arbeidsmarkttoelage bij het personeel op deze scholen terecht komt. Zij zijn immers verantwoordelijk voor cao-afspraken. De afgelopen weken hebben sociale partners hierover gesproken. Helaas is het tot op heden nog niet gelukt om tot een afspraak te komen.”



De minister vindt het belangrijk dat scholen nog dit schooljaar zekerheid krijgen over het geld. ,,Aangezien de zomervakantie in de regio Noord al op maandag 12 juli begint, heb ik vandaag aan sociale partners gevraagd nog deze week met elkaar in gesprek te gaan in een uiterste poging om tot een oplossing te komen. Hierover informeren zij mij uiterlijk donderdag 8 juli 2021.”



Als de werkgevers in het onderwijs en de vakbeweging geen deal rondkrijgen, beraadt Slob zich op vervolgstappen, besluit hij zijn schrijven. De bewindsman loopt in de Kamerbrief niet vooruit op de manier waarop hij dan wil ingrijpen.